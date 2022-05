Festival Amazonas de Ópera traz recitais gratuitos neste sábado

Manaus/AM - O 24º Festival Amazonas de Ópera irá trazer, a partir deste sábado (7), recitais gratuitos com diferentes propostas artísticas. O primeiro acontece às 19h no Teatro da Instalação, na rua José dos Inocentes, no Centro de Manaus.

A estreia deste sábado é dedicada à canção francesa (Chanson), inglesa e americana (Songs). Com o título de "Recital Bradesco I - Chansons & Art Songs", o destaque da apresentação vai para as compositoras Nadia Boulanger e Florence Price. Ao piano, o maestro Hilo Carriel acompanha Dhijana Nobre, Samanta Costa e Luiz Carlos Lopes, todos integrantes do Coral do Amazonas.

Já neste domingo (8), às 19h, também no Teatro da Instalação, acontece o recital com Marcelo de Jesus, com a "Cantiga Bohemia", de Henrique Oswald, que será interpretada utilizando o manuscrito do autor.