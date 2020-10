Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de cometer estelionato em Manaus

Manaus/AM - José Alexandre Sadala de Oliveira, de 32 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas. Ele é suspeito de praticar estelionato que, até o momento, já fez duas vítimas.

De acordo com a PC, José Alexandre teria oferecido terrenos em sites de compra e venda, com preços abaixo do custo. Após o anúncio, ele atraia a vítima até um local acima de qualquer suspeita, geralmente em cartório de registro de imóveis.

“Quando ele chegava no cartório, era feito uma espécie de ‘contrato de gaveta’, na qual servia como uma modalidade de transferência do imóvel para a vítima. Feito o contrato, as vítimas depositavam certo valor na conta do estelionatário, como pagamento do imóvel. Nisso, a vítima se dirigia ao local para tomar posse do bem, mas quando chegava no endereço, era surpreendida com o fato do imóvel estar ocupado ou não existir”, explicou o delegado titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marcos Arruda.

A primeira vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO), no dia 7 de julho, informando sobre o crime que ocorreu em junho deste ano.

“Durante as diligências, veio até nós a segunda vítima e, a partir disso, no dia 6 de agosto, solicitei a prisão preventiva do infrator, que foi expedido no dia 24 de setembro pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos”, finalizou a autoridade policial.

O delegado destacou, também, que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de José, pode entrar em contato por meio do número (92) 98476-0984, o disque-denúncia do 1º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu ele.