IV Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins tem novo recorde; veja

O evento é destaque na Feira e busca divulgar o potencial produtivo dos animais. Com destaque para uma vaca multípara, que em 3 dias de torneio produziu mais de 50 kg de leite.

O Concurso Leiteiro é um dos maiores destaques da Feira que, em todas as edições, destaca o animal que produz mais leite. Contou com colaboradores de cinco Fazendas, todas com vacas da raça Girolando. Um desses animais produziu nas seis ordenhas uma média de 55,45 kg de leite por dia. Esse concurso aconteceu de 01 a 03/ 10, no campus da Universidade Nilton Lins.

EVENTO

Com três dias de torneio o concurso teve a participação de animais, produtores e colaboradores de cinco fazendas e foi um sucesso. A vaca multípara chamada Felicidade, da Fazenda Talismã, produziu, nas seis ordenhas, uma média de 41,10 kg de leite por dia tendo um pico de lactação de 44,96 kg. A prova leiteira seleciona os melhores animais de um determinado local, compartilhando a sua genética com a sociedade.

Para o coordenador do concurso Emílio Afonso, o evento é um incentivo aos produtores: “O concurso leiteiro, incentiva, disponibiliza um exemplo real aos outros produtores, exemplo de produção com qualidade, exemplo ao vivo com produtores locais. Além disso, é um momento de reunião, de união, de festa, de disponibilização de novas tecnologias, um momento de mostrar o que tem de melhor no estado do Amazonas. Esse torneio é uma prova de zootecnia, prova que mostra realmente a produção deste animal, controlada por um técnico especializado da associação dos criadores de gado GIROLANDO”.

O ranking foi dividido em vacas multíparas e primíparas, tendo um novo recorde amazonense da lactação. Na competição das multíparas, a vaca Tubarão ficou em primeiro lugar na maior produção leiteira, com o pico de lactação de 55,45 kg,

o animal pertence a Fazenda ING Ferradurinha que alcançou o recorde amazonense na produção. E em segundo lugar, a vaca Gelada, com 43,60 kg, que também pertence a Fazenda ING. Em terceiro, a vaca Felicidade, com a produção de 41,10kg, da Fazenda Talismã.

Nas primíparas quem levou o primeiro lugar foi a vaca Alpha da Paz, que produziu 40,20 kg, da Fazenda Moitinha. Em segundo lugar, a vaca Negona do Pastor, com 27,97 kg, e em terceiro, a vaca Karen Muni, com 27,80 kg, da Fazenda São José. Todos os animais que participaram são da raça Girolando. As recordistas são vacas criadas por produtores amazonenses desde muito jovens, e não animais comprados no sul ou sudeste, que tenham vindo somente para a competição.

Segundo informações, o recorde anterior era de 50,13, mas não se sabe se é de média ou de um pico de lactação por um único dia, portanto, esses recordes amazonenses de vacas multíparas e primíparas devem ser registrados a partir de hoje.

Feira

Impulsionando o setor primário no estado do Amazonas, a Universidade Nilton Lins promove desde 2016 a Feira de Agronegócios, realizada no campus da Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras. Este ano produzida em um novo formato, a 4ª edição da Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins manteve o seu objetivo de proporcionar um ambiente favorável ao intercâmbio de novas tecnologias produtivas e a concretização de negócios, sempre estimulando a organização de produtos na implementação de projetos sustentáveis, com a integração de órgãos fomentadores do desenvolvimento. Além disso, promove o aumento da produtividade, dando visibilidade ao setor agropecuário da região.