Polícia investiga intolerância religiosa após imagem de santo ser quebrada durante procissão em Manaus

No Brasil, 498 casos de intolerância religiosa foram denunciados ao Disque 100, de janeiro a junho de 2020; já no mesmo período em 2021, foram 466; e 545 somente nos primeiros meses de 2022.

O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e segundo o delegado titular da unidade, Marcelo Martins de Almeida Silva, as equipes estão apurando as informações sobre o crime e no tempo oportuno o resultado será divulgado à população.

O caso aconteceu por volta das 6h após uma missa na Paróquia São Francisco das Chagas, quando os fiéis ocuparam as ruas durante uma procissão, e enquanto passaram por um local onde acontecia uma obra, na avenida Presidente Kennedy, um homem atirou um pedaço de madeira em direção a multidão, e acabou quebrando a mão da imagem do São Francisco.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.