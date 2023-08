Peixes da Feira do Tambaqui esgotam em horas e evento é encerrado em Manaus

Manaus/AM - Os produtos da Feira do Tambaqui que seria realizada pela FAS neste fim de semana em Manaus, esgotaram em poucas horas com a oferta do pescado por R$10. Em nota a fundação anunciou que o evento foi encerrado e não acontecerá no domingo.

Confira:

"A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) informa que terminou o estoque de peixe da Feira do Tambaqui. Diante disso, não haverá a venda neste domingo, dia 20 de agosto, como foi divulgado.

A instituição agradece a todos que compareceram à feira neste sábado.

A Feira do Tambaqui é resultado de uma parceria entre FAS e a Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman). A venda do tambaqui tem apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror)."