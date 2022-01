PC vai usar imagens de câmeras para investigar acidente que matou motociclista em Manaus

Manaus/AM- A Polícia Civil vai investigar a morte de Marcos William Freire, de 49 anos, vítima fatal do acidente ocorrido na manhã deste domingo (9), na av. Jacira Reis, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste. O homem, que é integrante de um grupo de motociclistas MotoeCia Amazonas, foi arremessado do veículo modelo Ninja que pilotava, quando estava a caminho de um café da manhã com a família. Testemunhas contaram que o homem estava em alta velocidade, mas a Polícia Civil vai solicitar imagens de câmeras de segurança da avenida para checar se ele foi “fechado” por algum outro veículo durante a tragédia. Isso porque, há marcas de frenagem na pista por aproximadamente 200 metros. Do local onde o corpo de Marcos foi arremessado até o ponto no qual a motocicleta parou há uma distância de 80 metros. Os indícios mostram que o homem tentou frear, mas não conseguiu. Ele foi lançado contra um poste e a placa de um centro comercial e morreu na hora. No local, familiares e amigos do grupo de motociclistas acompanharam o trabalho da perícia e a remoção do corpo bastante emocionados. Eles também tentam entender como tudo aconteceu.

