Sine Manaus inicia semana com 142 vagas de emprego em diversas áreas

Manaus/AM - O balcão do Sine Manaus tem 142 vagas de emprego em aberto em várias áreas de atuação, nesta segunda–feira (10).

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda–feira:

Vagas novas – 42

1 vaga – Técnico em segurança do trabalho

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso técnico de segurança no trabalho e NR35 atualizados. Ter disponibilidade de horários e viagens.

Atividades – Registrar procedimentos internos, acompanhar obras e serviços.

Vaga disponível até 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Auxiliar de açougue

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Primeiro emprego;

Atividades – Fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo. Ajuda o açougueiro no corte de carne, separação e desossa.

Vaga disponível até 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Auxiliar de peixaria

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar o peixeiro na escolha do produto, preparar e conservar os peixes.

Vaga disponível até 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de limpeza

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de horário, saber manusear máquinas industriais (lavadoras, enceradeiras, mopp)

Atividades – Realizar a manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente. Mantém móveis e objetos limpos e repõem os materiais de limpeza.

Vaga disponível até 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de horário, saber realizar paisagismo e replantio de arvores;

Atividades – Realizar, a capinagem, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento. Preparar as sementes. Fazer a repicagem e o transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e embalagem. Requisito o material necessário ao trabalho.

Vaga disponível até 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de móveis planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento e acabamento com móveis planejados sofisticados.

Atividades – Atuar na área de montagem e desmontagem conforme normas e projeto técnico.

Vaga disponível até 13/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de linha de produção

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Alimentar a máquina extrusora com matéria prima, evitando perdas e inventários de produção, realizar as tarefas indicadas pelo operador e separar os produtos defeituosos para amostragem de não conformidade.

Requisitos obrigatórios – Possuir os cursos de NR12, NR35 e Metrologia, atualizados.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Recepcionar os clientes, servir alimentos e bebidas, organizar mesas para os serviços de refeições, anotar pedidos e servir drinques e bebidas.

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade para viagens.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de cozinha

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Planejar, supervisionar os serviços da cozinha, planejar e elaborar os cardápios de acordo com as necessidades, conferindo a disponibilidade dos ingredientes necessários e providenciando a substituição de itens em falta.

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade para viagens.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em andamento – 100

3 vagas – Alimentador de produção – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir laudo atualizado;

Atividades – Auxiliar no processo produtivo, tarefas diversas.

Vaga disponível até 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de engenharia

Escolaridade – Superior cursando Engenharia Civil;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de manuseios de softwares de autocad, sketchup; Carteira Nacional de Habilitação “B”;

Atividades – Levantamento técnicos, elaboração de projetos, medições, acompanhamento e entrega de serviços.

Vaga disponível até 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Pintor industrial

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiências com pinturas a pó de peças de ferro, alumínio ou metais;

Atividades – Atuar na aplicação de pinturas anticorrosivas em estruturas de metal diversas.

Vaga disponível até 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de horário, pacote office avançado e informática básica;

Atividades – Atendimento telefônico, controle de entradas e saídas, refeições, férias, faltas, admissões, suporte em fechamento de folha.

Vaga disponível até 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Meio oficial de extrusão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Conferir as dimensões especificadas; leitura de instrumentos da máquina e registro de processos de qualidade.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

40 vagas – Operador de extrusão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Operar máquinas de Extrusão, ajustar dimensões do produto de acordo com a produção e controlar parâmetros do processo.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Líder de extrusão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Organizar e distribuir a equipe; acompanhar as ordens de produção X programação e responder análise crítica.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista industrial

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar administrativo – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao público, abrir protocolos via sistema, analisar e encaminhar documentos, atendimento telefônico e arquivar documentos.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de estacionamento

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Dar orientação a clientes, ronda no estacionamento, suporte na cancela, apoio na faixa de pedestre, uso de equipamento de rádio e apoio em guichê.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de estacionamento

Escolaridade – Ensino superior completo em qualquer área;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Executar atividades de planejamento, organização e controle do estacionamento, realizar escala das equipes definindo as prioridades e coordenando as operações do tráfego para garantir a fluidez.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de refrigeração

Escolaridade – Ensino técnico em mecânico de refrigeração completo

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar manutenção de máquinas de refrigeração, cassete, Split, fancoil e central de água gelada.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de educação física

Escolaridade – Ensino superior completo em Educação Física;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atividades recreativas com alunos da Educação Infantil.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de delivery

Escolaridade – Ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery através da gestão e mobilização de pessoas, gestão de processos, sistema e indicadores, a fim de garantir as metas planejadas.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de atendimento

Escolaridade – Ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Responsável por supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery através da gestão e mobilização de pessoas, gestão de processos, sistema e indicadores, a fim de garantir as metas planejadas, gerando valor e sustentabilidade dos resultados.

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de Operador de Caixa.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar atendimento com cortesia e presteza através da recepção e direcionamento dos clientes, a fim de garantir a organização do salão, conforto e comodidade.

Requisitos obrigatórios – Ter curso de atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Cumim

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar o atendimento de forma cortês através do auxílio à equipe de atendimento do salão com a disposição adequada de utensílios e suporte em servir refeições, sobremesas e bebidas sob demanda, limpeza e organização.

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de horário.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de máquina sacoleira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Controlar os parâmetros e qualidade das mesmas, posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, manter a higiene do local, anotar as aparas, verificar resistência do material, encher o balão da máquina, toca teflon e facas, retirar os materiais da esteira para embalar.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Atuar no preparo e montagem de lanches quentes, pratos rápidos e porções em geral.

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com sucos.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar preparação de saladas variadas, preparação de cafés, leites, sucos, vitaminas, sanduíches e preparação de guarnições em geral.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de telemarketing

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar atendimento via telefone com o cliente, controlar os registros das chamadas e realizar prospecção de novos clientes.

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com atendimento ao cliente e ter o curso de Informática Básica.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão poliguincho

Escolaridade – Ensino médio Completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar entregas e coletas de caçambas estacionárias (Caixas de entulho) com caminhão poliguincho.

Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar entregas.

Vaga disponível até o dia 14/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de depósito – Vagas Exclusivas Para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar arrumação, separação e controle de mercadoria.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Manusear empilhadeira transportando os produtos para o estoque.

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de operador de empilhadeira atualizado.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga.