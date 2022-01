Homem dorme ao volante e arranca árvore ao invadir canteiro em avenida em Manaus

Manaus/AM - Um carro ficou destruído ao arrancar uma árvore durante um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (9), na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste, nas proximidades de um supermercado. O motorista dormiu ao volante e perdeu o controle da direção. Ele invadiu o canteiro central e acertou a árvore que partiu ao meio e desabou. O carro ficou destroçado, mas por muita sorte, o condutor não ficou ferido.

