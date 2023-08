Passagem subterrânea em Manaus é interditada após acidente com carreta

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a passagem subterrânea do complexo viário Ministro Roberto Campos, no sentido avenida João Valério em direção à avenida Constantino Nery e bairro São Jorge, foi interditada por tempo indeterminado, na manhã desta sábado (12), após um veículo de grande porte trafegar indevidamente pelo local e colidir com o delimitador interno do complexo.



Técnicos do IMMU e da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) estiveram no local para avaliar a estrutura e constataram que a mesma foi comprometida.



De acordo com a engenheira da Cigás, Jaluza Gomes, a estrutura comprometida na batida é o último bloqueio que garante a segurança da rede de gás que passa pelo local.



"O delimitador era a última defesa da rede de gás que tem pressão de 18 quilos. Essa rede abastece praticamente 60% do gás de Manaus, pelo menos cinco térmicas são alimentadas por ela. Qualquer dano a essa rede, comprometeria o fornecimento de gás para essas térmicas, o que poderia gerar falta de energia na cidade, além do risco à segurança dentro do próprio viaduto", ressaltou.



Durante a interdição, os condutores de veículos poderão seguir pela alça direita e acessar a avenida Constantino Nery, depois acessar o retorno no parque dos Bilhares e retornar à avenida Constantino Nery ou entrada do bairro São Jorge.