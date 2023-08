SSP confirma causa de explosão em barco no Porto de Manaus

"A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC), identificou, durante trabalho pericial, que a explosão na embarcação no porto privatizado de Manaus foi causada por um vazamento de combustível na casa de máquinas da embarcação.

Manaus/AM - A explosão na embarcação Itapuranga III que deixou um morto e sete feridos, na tarde desta sexta-feira (11), no Porto de Manaus, foi causada por um vazamento de combustível na casa de máquinas da embarcação. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) confirmou a causa através de nota neste sábado (12).

