Passageiro de aplicativo vai parar no hospital após acidente entre carros em Manaus

O assaltante e os condutores dos outros dois carros receberam atendimento do Samu no local, mas não precisaram ser levados para o hospital.

A vítima e um dos criminosos, que também retido no veículo roubado, precisaram ser resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros.

Manaus/AM - Um passageiro que estava em carro de aplicativo foi uma das vítimas que ficaram feridas no acidente provocado por criminosos que estavam a caminho da execução de um rival na manhã deste domingo (30), na Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.