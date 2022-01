Centro de Testagem da Covid-19 realiza mais de 24 mil exames em 10 dias em Manaus

A testagem é destinada a pacientes com sintomas gripais como coriza, febre, tosse e dor de garganta, de cabeça ou no corpo, conforme orientação da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

De acordo com levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), coletados pelas equipes de saúde do dia 19 de janeiro até sábado (29), o número de exames realizados no espaço foi de 24.576, sendo 15.295 (62%) com resultados negativos e 9.281 (38%) positivos. O local tem capacidade para atender 10 mil pessoas por dia.

Manaus/AM- O Centro de Testagem contra a Covid-19 instalado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV) realizou mais de 24,5 mil testes de antígeno nos 10 primeiros dias de funcionamento.

