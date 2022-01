Polícia fecha 8 estabelecimentos por promoverem festas clandestinas em Manaus

Eventos com venda de ingressos ou com mais de 200 pessoas estão proibidos em todo o Amazonas. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181.

E no Parque das Laranjeiras, os fiscais se depararam com várias pessoas aglomeradas em outro estabelecimento descumprindo as medidas de combate à covid-19 decretadas pelo Governo do Estado.

No Parque 10, outro estabelecimento teve que fechar as portas ao ser flagrado nas mesmas condições.

No bairro Cidade Nova, na Zona Norte, a polícia fechou uma cervejaria que funcionava com aglomeração e o público não fazia uso de máscaras.

