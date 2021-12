Panetones, carnes e conservas vencidas são apreendidas em supermercado de Manaus

Manaus/AM- A fiscalização do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), apreendeu nesta segunda-feira (13), 169,5 kg de produtos vencidos em um supermercado no bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus. O órgão não divulgou o nome do estabelecimento que foi denunciado.

No local, a equipe recolheu mais de 200 unidades de panetone, além de carnes, conservas, laticínios e produtos de limpeza. Os produtos estavam com as respectivas datas de validade vencidas e, por isso, foram descartados. O estabelecimento foi autuado.

A apreensão ocorreu após uma denúncia enviada por um consumidor sobre a venda de requeijão vencido no local. “Comercializar alimentos nessas condições é colocar a saúde do consumidor em risco”, disse o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

A população pode entrar em contato com o Procon-AM por meio das redes sociais do órgão para envio de denúncias. Os agendamentos devem ser feitos pelos números 0800 092 1512, 3215-4009/4012 ou pelo e-mail [email protected]