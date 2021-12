Jovem de 20 anos desaparece após sair com o namorado em Manaus

Manaus/AM - A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) está solicitando a colaboração da população para ajudar na localização de Maria Eduarda da Silva Braga, 20, desaparecida desde o dia 3 de dezembro, quando saiu da casa do pai com o namorado, no Centro, e não retornou mais.

A mãe da jovem relatou no Boletim de Ocorrência (BO) que Maria Eduarda estava na casa do pai e saiu do local com o namorado. Desde então, ela não retornou e não deu notícia aos familiares sobre o seu paradeiro.

Quem tiver informações pode entrar em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).