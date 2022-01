Manaus/AM - Uma discussão na praia da Ponta Negra terminou em pancadaria, na noite deste domingo (02), em Manaus. Pancadaria na Ponta Negra termina com mulher trans espancada em Manaus; veja vídeo https://t.co/pmW0Cb27PR pic.twitter.com/aAHi9kqMJO — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) January 3, 2022 O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mulher trans é cercada por, pelo menos, três homens e violentamente espancada. Um deles chega por trás e desfere um soco no rosto da vítima. Em seguida, ela cai e outros homens a agridem com chutes, socos, e com uma barra de alumínio. Uma amiga da vítima se desespera com a sessão de espancamento que só termina com a intervenção de policiais militares que estavam no local.

