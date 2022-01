Inscrições para concurso da Semsa começam nesta semana com mais de 2 mil vagas em Manaus

Manaus/AM - As inscrições para 2.001 vagas no concurso público para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), começarão a ser feitas a partir desta quarta-feira (5). Os três editais com todas as definições referentes ao certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), foram publicados em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM). As inscrições serão abertas no dia 5 de janeiro para o cargo de Especialista em Saúde – Médicos e na próxima segunda-feira (10) para os cargos de Especialista em Saúde (nível superior) e Assistente em Saúde (níveis médio, médio técnico e fundamental). Todas as informações sobre o concurso, incluindo orientações e link para inscrição, estão disponíveis no endereço eletrônico https://bit.ly/editalsemsa2022.

