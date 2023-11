Padaria construída com ajuda de detentos é inaugurada em presídio de Manaus

Manaus/AM - Uma padaria, que foi construída com a ajuda de detentos, foi inaugurada nesta terça-feira (07), a no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), localizado no Km 8 da BR-174.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a obra foi iniciada em fevereiro deste ano, e contou com a participação de 17 custodiados do "Programa Trabalhando a Liberdade" nas funções de pedreiro, auxiliar de pedreiro, pintor, eletricista, hidráulico, soldador e desenhista.

Dedicado à panificação e à realização de atividades que auxiliam na remição de pena dos custodiados, através das oportunidades de qualificação profissional, o espaço tem como objetivo proporcionar qualidade alimentícia aos reeducandos e colaboradores, além de aumentar vagas de trabalho dos custodiados da unidade.

O ambiente é equipado com fornos elétricos, fogão industrial, masseira, cilindro, freezer, batedeira e liquidificador industrial. Com formação no 'Curso de Introdução à Panificação' e, no momento, cursando 'Panificação Profissional', 20 reeducandos trabalharão na padaria, que produzirá 3600 pães por dia, além de torradas, biscoitos, salgados e bolos. As produções serão utilizadas para consumo dos custodiados e servidores do IPAT e da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).