Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa será reformada em Manaus

Com um orçamento previsto em R$ 50 milhões, a revitalização incluiria um auditório, concha acústica e salas de oficinas artísticas, no que seria um novo centro cultural em Manaus. Ficou claro, entretanto, que o pré-projeto está sujeito a escutas públicas, que serão realizadas ao longo do período em que os recursos serão captados.

Na ocasião da assinatura do termo, o representante da Appa, Felipe Vieira Xavier, apresentou um pré-projeto de revitalização do prédio onde funcionou a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, desativada em maio de 2017.

O termo de cooperação entre as partes direciona esforços para captação de recursos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a outros eventuais patrocinadores. A iniciativa reforça o princípio legal de incentivo à cultura do Amazonas, revitalizando patrimônios históricos, fomentando projetos culturais, gerando emprego e renda.

