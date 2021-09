PAC de Manaus realiza 4 mil atendimentos após ser reinaugurada

Manaus/AM - O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), da galeria popular Espírito Santo, localizado no Centro de Manaus, comemorou um mês de reinauguração, nesta quinta-feira (09), com a realização de aproximadamente 4 mil atendimentos no período.

O PAC funciona no 1° piso da galeria Espírito Santo e entre os serviços oferecidos, estão emissão de 2ª via do RG, 2ª via de Certidão de Nascimento, Cadastro Único; encaminhamento para vagas de emprego, cadastro e orientação para seguro-desemprego, por meio do Sine Manaus; além de oferecer atendimento para a Ouvidoria Municipal, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), e também para as concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia.

Além das lojas, que comercializam produtos variados, a galeria conta com praça de alimentação, casa lotérica e terminal de caixa 24 horas. O retorno do PAC para a galeria Espírito Santo é uma parceria entre Semasc, Semef, e as secretarias municipais do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).