Ossada humana que pode ser de adolescente desaparecida é achada em igapó no Amazonas

Manaus/AM - Uma ossada humana foi encontrada na tarde dessa quarta-feira (5), em um igapó localizado na rua Andirá, no bairro Mamoud Amed, na cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas. A polícia suspeita que os restos mortais podem ser de uma adolescente de 15 anos que desapareceu em junho de 2021. A menor foi sequestrada, torturada e esquartejada por criminosos. Quatro suspeitos foram presos na época do crime e disseram que haviam jogado o corpo em uma área de igapó, porém, ela nunca foi achada. Na tarde de ontem, moradores da área acionaram a polícia relatando que tinham achado uma ossada humana. As partes foram recolhidas e encaminhadas para o IML em Manaus. Exames precisos devem ser realizados para confirmar se a ossada é ou não da jovem.

