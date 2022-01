Manauscult diz que Carnaval de Rua corre risco de ser cancelado com chegada da Ômicron

Manaus/AM - Após a suspensão do edital que destinaria fundos para as escolas de samba se preparem para os desfiles, a ManausCult afirmou nesta quarta-feira (5), que as chances de haver Carnaval de rua em Manaus, aqueles com blocos, são muito pequenas. Isso porque as autoridades locais estão em alerta com a confirmação do primeiro caso da variante Ômicron no Amazonas. Em entrevista a uma emissora de rádio local, o secretário da Manauscult, Alonso Oliveira, afirmou que um posicionamento oficial sobre o assunto deve se feito pela Prefeitura no dia 15 de janeiro, mas ele acredita que a decisão será o cancelamento: "Provavelmente, o prefeito vai anunciar no dia 15 o que ele fará em relação a questão do Carnaval de rua. Penso eu que diante dessa dificuldade que hoje o Brasil vem apresentando, em uma escala de 0 a 10, eu acredito que a probabilidade é mínima que ocorra esse Carnaval de Rua", destacou. Quanto aos desfiles das escolas no Sambódromo, Alonso disse que o Governo quem bate o martelo, mas que a previsão é que haja desfiles sem público e com transmissão pela TV. Mas isso também depende da situação dos casos de covid-19 no estado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.