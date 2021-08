Oportunidade: 299 vagas de emprego são divulgadas para quinta-feira em Manaus

Manaus/AM - O Sine Manaus divulgou mais de 200 vagas de trabalho para esta quinta-feira (19). O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os agendamentos são feitos pelo link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência)

VAGAS NOVAS: 35

4 vagas – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência no ramo alimentício, ser proativo e ter liderança;

Atividades – supervisionar loja, acompanhar rotinas de vendas, organizar fluxos de trabalho, horários e escalas, abertura de caixa e fechamento, organização no atendimento de clientes.

Vaga disponível até 23/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – diferencial experiência com atendimento ao público e vendas.;

Atividades – realizar o atendimento com os clientes e executar vendas de crédito pessoal e serviços financeiros, concretizar vendas e acompanhar pós-venda, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços.

Vaga disponível até 23/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Coordenador de Telemarketing

Escolaridade – ensino superior cursando em Marketing, Administração ou áreas correlacionadas a partir do 3º período;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar e implantar os processos de atendimento ao cliente por call center, acompanhar os resultados das equipes e gerenciar o fluxo de atendimento. Analisar e acompanhar os indicadores de desempenho, gerir metas coletivas e individuais.

Vaga disponível até 23/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino superior cursando em Contabilidade, Administração ou áreas correlacionadas a partir do 3º período;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para empresa, emitir pedidos e notas fiscais, realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega, qualidade dos produtos e operações de follow-up (acompanhamento) junto aos fornecedores.

Vaga disponível até 23/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em algum dos seguintes ramos: material de construção, serralheria, marcenaria, pintura, acabamento, hidráulica, elétrica, máquinas, equipamentos ou EPI’S;

Atividades – realizar atendimento e cadastro de clientes, negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda e orientar quanto às especificações dos produtos ou serviços.

Vaga disponível até 23/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Escritório

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas tarefas de rotina do departamento pessoal, dentro das normas da empresa, auxiliar no recebimento e verificação de documentação para a admissão de novos colaboradores, realizar agendamento de vale-transporte, organização de arquivos, atualização de CTPS.

Vaga disponível até 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”. Preferencial ter o curso de Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) atualizados;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários. Elaborar relatórios de viagem e rota.

Vaga disponível até o dia 24/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, entregar e manusear cargas e descargas de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 24/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Ajudante de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais, localizar os lotes a expedir, emitir notas fiscais, conferir as encomendas e o material a expedir.

Vaga disponível até o dia 24/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Operador de Empilhadeira atualizado e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Vaga disponível até o dia 24/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por realizar o reabastecimento das gôndolas do supermercado, verificação das datas de validade dos produtos e organização dos mesmos.

Vaga disponível até o dia 27/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público de forma presencial, via telefone, WhatsApp e e-mail.

Vaga disponível até o dia 24/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no preparo de sanduíches artesanais e preferencialmente com curso de manipulação de alimentos;

Atividades – auxiliar no preparo de alimentos na chapa, no atendimento do balcão e atendimento de mesas da lanchonete.

Vaga disponível até o dia 23/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

VAGAS EM ANDAMENTO: 264

6 vagas – Auxiliar de Jardinagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na preparação da terra, executar o plantio de sementes e mudas em covas previamente preparadas nos canteiros. Auxiliar no paisagismo e na conservação dos jardins. Realizar a poda das plantas, aparando-as com serras e tesouras. Ajudar na pulverização de inseticidas.

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Responsável por escolher os melhores adubos, além de preparar o substrato: terra, pedras, areia e o que mais for necessário.

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência em vendas de peças automotivas e pneus, possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – realizar atendimento e cadastro de clientes, negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda e orientar quanto às especificações dos produtos ou serviços.

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

24 vagas – Conferente de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir vivência na área de logística, com coletor de dados e habilidade em Excel.

Atividades – realizar carregamento e descarregamento de produtos e estufagem de contêineres, com ou sem utilização de equipamentos mecânicos, bem como manusear os produtos do armazém, retirando-os e colocando-os em gaiolas, paletes, contêineres.

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

59 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável residir próximo ou ter fácil acesso ao bairro Armando Mendes.

Atividades – realizar carregamento e descarregamento de produtos, separação de produtos com ou sem a utilização de coletores de dados, estufagem de contêineres, bem como manusear os produtos do armazém

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

13 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Segurança e Saúde no Transporte, Movimentação e Armazenagem de Materiais (NR-11), atualizado e vivência com empilhadeira retrátil.

Atividades – operar máquinas motorizadas, transportar e empilhar os produtos recebidos ou expedidos pelo armazém, manusear e conferir produtos, organizar estoque e cargas em veículos dos produtos no armazém.

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Encarregado de Supermercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Operador de Injetora

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar os processos de operação da máquina, realizar os processos de inspeção de produtos e materiais, e realizar operação na área de produção, bem como alimentação e máquinas.

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Injeção Plástica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades realizar análise dos relatórios de não conformidade pertinentes aos produtos injetados e sua abrangência nos moldes, acompanhar try-outs de moldes novos ou alterados para sua validação, acompanhar o processo de validação (matéria-prima, produtos novos e redesenhados da área de injeção para a adequação em todo processo produtivo).

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em venda de planos de saúde, telefonia, seguros ou consórcios;

Atividades – apresentar e vender planos para fidelização dos clientes.

Vaga disponível até 24/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Farmacêutico

Escolaridade – ensino superior completo em Farmácia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar, experiências anteriores na área hospitalar e possuir o registro no ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF);

Atividades – contribuir no processo de cuidado à saúde do paciente, visando a melhoria da qualidade da assistência prestada, promovendo o uso seguro e racional de medicamentos e correlatos nos planos assistencial, administrativo, tecnológico e científico. Tem como principais responsabilidades: Gestão, Farmacologia (farmácia clínica), Manipulação (fracionamento, dose unitária) e Dispensação.

Vaga disponível até 23/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vagas – Assistente de Farmácia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar e ter experiências anteriores na área hospitalar. Desejável possuir curso Técnico em Farmácia;

Atividades – auxiliar nas atividades essenciais para controle e gestão de estoque, tais como recebimento, armazenamento, fracionamento e dispensação de kits.

Vaga disponível até 23/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade, ter os cursos de Norma Regulamentadora de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR-10), Norma Regulamentadora de Trabalho em Altura (NR-35), Sistema Elétrico de Potência (SEP) atualizados e disponibilidade para trabalhar em regime de sobreaviso e disponibilidade para viagens a trabalho. Desejável possuir curso técnico em Eletrotécnica ou áreas afins e ter experiência com grupos geradores;

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas em grupos geradores, confeccionar e instalar quadros de comando, realizar visitas técnicas com levantamento de carga para instalação de grupos geradores, realizar leitura e confecção de esquemas elétricos.

Vaga disponível até 24/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir certificado de Eletricista Industrial, Comandos Elétricos, Norma Regulamentadora de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR-10), e Norma Regulamentadora de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (NR-12) atualizadas;

Atividades – realizar manutenções preventivas e corretivas em geral, instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar medições e testes.

Vaga disponível até 23/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mestre de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil, elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra, controlar padrões produtivos da obra, administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Edificações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – possuir disponibilidade de horário para trabalhar e ter experiência com orçamentos;

Atividades – realizar levantamentos topográficos, desenvolver projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil, planejar a execução e fazer orçamentos.

Vaga disponível até 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Encarregado de Projetos

Escolaridade – ensino superior em Engenharia Mecânica ou técnico em Automação Industrial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência comprovada em desenhos em software, cargo de liderança, conhecimento e manuseio em Autocad;

Atividades – liderar equipe e realizar criação de projetos.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – análise de placas, trocas de componentes, limpeza de circuitos.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Mecânico de Injeção Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Injeção Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produtos de construção civil, Carteira Nacional de Habilitação categoria A e veículo próprio;

Atividades – atuar na área comercial, roteirizar visitas diárias.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Ajudante de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – verificar o programa de produção, abastecer a máquina e efetuar os checklist da mesma.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento das zonas geográficas de Manaus e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B”;

Atividades – realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares e laboratoriais, registro ativo no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e disponibilidade para viagem;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares e laboratoriais.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas, ter perfil de liderança e gestão. Candidato também deve possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e motocicleta própria;

Atividades – realizar vendas e prospecção de novos clientes.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Estagiário de T.I

Escolaridade – ensino superior cursando em Sistemas de Informação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – desenvolver projetos e contribuir em todas as etapas de um sistema, como o servidor de banco de dados.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso profissionalizante em Manutenção Predial, NR-33, NR3-5 e curso de Soldagem.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Licitações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – desenvolver projetos e contribuir em todas as etapas de um sistema, como o servidor de banco de dados.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Gerente de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo Administração, Marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em peças automotivas;

Atividades – ser responsável pela gestão da equipe de vendas, guiar os profissionais de vendas para cumprir as metas, dar suporte em relacionamento com o cliente, pré e pós-venda.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em peças automotivas;

Atividades – realizar conferência de notas fiscais, balanços, inventários e fiscalizar entrada, saída e armazenamento de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Suporte Técnico

Escolaridade – ensino superior cursando Sistemas de Informação a partir do 4º período;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – prestar assistência na administração de rede de computadores, atualizar softwares, detectar falhas em hardwares e softwares.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Instalação e Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – auxiliar os técnicos, dando suporte no cabeamento e organização, atuando na instalação e montagem de infraestrutura.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico Químico Jr

Escolaridade – ensino técnico completo em Química;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em indústria;

Atividades – organizar o laboratório e fazer suas respectivas identificações, focando nas normas de segurança e protocolos da área. Aprender rotinas e funcionamento geral do laboratório.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico de Manutenção Mecânica

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em elétrica, mecânica, hidráulica e pneumática, perfil hands on. Principalmente no segmento de injeção plástica;

Atividades – manutenção preventiva em máquinas e equipamentos conforme checklist de manutenção. Realizar manutenção elétrica e mecânica, observar diariamente o funcionamento das máquinas da empresa.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Líder de Atendimento

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em hospitais ou clínicas será diferencial;

Atividades – avaliar e coordenar qualidade de atendimento das recepcionistas, qualificar e planejar trabalho da equipe.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-AM) e disponibilidade para fazer viagens;

Atividades – identificar e avaliar riscos nas áreas, elaborar e ministrar treinamentos, emitir relatórios de segurança diversos, avaliar e testar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

30 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter os cursos de Metrologia, Matemática Básica, Informática Básica, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico. Os candidatos podem residir nos bairros da zona Leste e também nos seguintes bairros: Alvorada, Nova Esperança, Redenção, Cidade Nova, Dom Pedro e conjunto Tocantins;

Atividades – realizar as atividades de suporte a linha de produção.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – servir os alimentos e bebidas aos clientes, anotar pedidos, organizar e limpar as mesas e cadeiras no restaurante e eventos do local.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em recrutamento e seleção e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras.

Vaga disponível até o dia 23/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

20 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Agente de Portaria atualizado;

Atividades – guardar os registros de ocorrência, pedidos de manutenção para áreas comuns e zelar pela ordem do ambiente.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – servir os alimentos e bebidas aos clientes, anotar pedidos, organizar e limpar as mesas e cadeiras no restaurante e eventos do local.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e experiência comprovada nas linhas Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Servente de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar nas demandas de pintura, alvenaria e hidráulica.

Vaga disponível até o dia 20/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Orientador de Estacionamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar o acesso de veículos no estacionamento e orientar clientes prestando informações cabíveis ao cargo.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – operar caixas realizando o recebimento de produtos comercializados no estabelecimento e efetuar o fechamento do movimento do caixa.

Vaga disponível até o dia 25/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Operador de Extrusora tipo Balão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no manuseio de Máquina Extrusora (balão);

Atividades – responsável por fazer qualquer tipo de calibração na máquina, conhecer a matéria prima a ser utilizada e preencher registros necessários no processo de Set-up.

Vaga disponível até o dia 19/8/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]