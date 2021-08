Saiba como agendar exame para rastreio de câncer de próstata em Manaus

Manaus/AM - Homens com 50 anos ou mais poderão realizar, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), o exame Antígeno Prostático Específico (PSA), que é um dos métodos de rastreio e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Os pacientes serão triados em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e encaminhados para o exame na Fundação a partir deste mês de agosto, por meio de convênio com a farmacêutica AstraZeneca.

O objetivo do convênio é realizar o diagnóstico precoce do câncer de próstata, tratando a doença no início, segundo o coordenador do projeto, urologista da FCecon, Giuseppe Figliuolo.

Inicialmente, serão ofertados 50 exames por mês, com contrato de um ano com a AstraZeneca, sem custos para a FCecon. A parceria pode ser prorrogada por mais um ano.

O PSA é uma das formas para detectar precocemente o câncer de próstata. Através do exame, que é feito por meio da coleta de uma pequena amostra de sangue, são identificadas alterações na próstata. O exame é feito regularmente na rede básica de saúde.

Homens que possuem casos de câncer de próstata na família ou que são da raça negra, que têm maiores chances de desenvolver a doença, devem iniciar os exames de rastreio a partir dos 45 anos.

A população masculina deve procurar a rede básica de saúde para fazer o exame de toque retal. Em caso de alteração no PSA ou no toque, o paciente será encaminhado para o ambulatório de Urologia da FCecon, se houver suspeita de câncer, para fazer uma biópsia e seguir o tratamento.