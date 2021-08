Prefeitura vacina adolescentes do Parque das Tribos em Manaus

Manaus/AM - Até esta quinta-feira (19), a Prefeitura de Manaus estará realizando a segunda etapa da ação de vacinação contra a Covid-19 na comunidade indígena Parque das Tribos, no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste. Estarão recebendo a primeira dose do imunobiológico da Pfizer/BioNTech os adolescentes indígenas de 12 a 17 anos, que vivem no contexto urbano da capital.

A ação integra as estratégias diferenciadas de atenção e vigilância à saúde indígena que já vêm sendo efetivadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) naquela área, para facilitar o acesso dos moradores à imunização, visando reduzir os riscos de disseminação e os impactos da doença entre os indígenas.

Para vacinar os jovens do Parque das Tribos, a Semsa estruturou dois pontos estratégicos para o atendimento, sendo um na Igreja Arcanjo Gabriel e o outro na Maloca dos Povos Indígenas.

Além do Parque das Tribos, a ação de vacinação abrange ainda as comunidades Jurupari e Waikiru, por meio de equipes volantes, permitindo maior acesso aos jovens e adolescentes indígenas, que residem nesses locais e que aguardam a vacina.

No primeiro dia de atendimento, em 10/8, jovens de 25 diferentes etnias já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19, entre elas os povos Mura, Kokama, Tikuna, Tucano, Baniwa, Mundurucu, Baré, Tariano, Apurinã, Arapasso, Saterê-Mauê, Kambeba, Dessana e Macuxi.

A ação é coordenada pelo Distrito de Saúde Oeste (Disa Oeste) com apoio do Núcleo de Saúde dos Grupos Especiais do Departamento de Atenção Primária da Semsa.