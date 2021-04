Ocupação irregular comandada por facção criminosa é desarticulada em Manaus

Em fevereiro, a SSP desarticulou a invasão José de Alencar, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A área, que já havia sido reintegrada, estava sofrendo processo de ocupação irregular novamente. De acordo com denúncias, a área estava sendo novamente ocupada irregularmente, desta vez, por supostos traficantes que planejavam transformar a região em base para uma facção criminosa.

Os agentes realizaram a orientação e pediram para que os populares se retirassem da área. Ainda de acordo com informações dos policiais, o local estava com várias pichações e menções a uma facção criminosa. Informações, repassadas ao departamento de inteligência da SSP-AM, dão conta de que a estratégia era unir a área com uma invasão que fica a poucos metros de distância.

Os policiais foram acionados para a ocorrência através de denúncias feitas ao número 181, o disque-denúncia da SSP-AM. No local, os agentes encontraram alguns populares dividindo a área em lotes iguais. Após serem questionados sobre a documentação do terreno, uma mulher se apresentou para os policiais como líder da ocupação, informando que havia comprado o terreno, mas não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a transação.

