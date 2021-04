Motociclistas são presos enquanto disputavam racha em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um grupo de motociclistas que participava de um “racha”, foi preso na noite desta terça-feira (6), na Avenida Brasil, bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus. Quatro motocicletas foram apreendidas e os homens que as conduziam foram multados e tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

A ação foi desencadeada no bairro da Compensa. Além das barreiras de fiscalização de veículos, foram realizadas incursões policiais em regiões alvo de denúncias de tráfico de drogas.

O Detran-AM, policiais do Batalhão de Trânsito da PM, que ficam escondidos para retaguarda da operação, identificaram as motocicletas apostando corrida, explica o coordenador do Neot, Victor Mansur.

"Os condutores que estavam nas quatro motos esportivas não avistaram os batedores escondidos e iniciaram a corrida, mas acabaram caindo na barreira policial, que estava logo a frente", disse.

Disputar corridas no trânsito é crime previsto no Artigo 173 do Código de Trânsito Brasileiro. A infração é gravíssima, com punição de sete pontos na carteira, suspensão da CNH por um ano e aplicação de multa no valor de R$ 2.934,70. As quatro motocicletas foram recolhidas para o parqueamento do Detran.