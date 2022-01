Obras na cratera que deixou idoso ferido em Manaus começam nesta sexta

Manaus/AM - As obras emergenciais na cratera que se formou no bairro Japiim 2, na zona sul, serão iniciadas nesta sexta-feira (7). A erosão aumentou quando um idoso, de 67 anos, foi engolido pela calçada após um buraco abrir na rua C9 (atual Genésio Braga), na última segunda-feira (3). Idoso é engolido pela calçada, na rua C-9, no Japiim, em Manaus pic.twitter.com/jEgT9aBIy7 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 6, 2022 A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que a erosão aconteceu devido às chuvas, que gerou problema em uma rede de drenagem de águas pluviais. "A demanda citada foi repassada ao distrito de obras responsável pela área. Nossas equipes foram à rua que já foi sinalizada, para que possamos iniciar os trabalhos amanhã", diz a nota.

