Sistema de prontuários do FCecon em Manaus é hackeado

Manaus/AM- A Fundação Centro de Controle do Estado do Amazonas (FCecon), informou nesta quinta-feira (6), que o sistema da unidade de saúde foi hakeado no último domingo (2). De acordo com a Fundação, o ataque teve como alvo o sistema de prontuários eletrônicos da unidade de saúde, e que está tomando as providências cabíveis para a apuração do caso. "Foi solicitado o apoio técnico à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e à Empresa Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), além da comunicação aos órgãos de controle", diz a nota do FCecon, que finalizou explicando que foram tomadas medidas internas, e o atendimento na instituição está sendo feito.

