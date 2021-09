Obra é realizada onde ocorreu erosão acentuada em avenida de Manaus

Manaus/AM - Foi iniciada de forma emergencial nesta segundafeira (27), a implantação de uma contenção com 41 metros de extensão na avenida Desembargador João Machado, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, onde um trecho da pista apresentou uma erosão acentuada. De forma célere, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham na recuperação da área.

A contenção de rip-rap é um serviço rotineiro nos canteiros de obras da Seminf. As sacas contendo cimento e areia, depois de molhadas, formam um paredão em concreto protegendo os taludes e evitando as erosões causadas, principalmente, no período chuvoso. A técnica aplicada é uma alternativa para estabilização de taludes e contenção erosiva.

Nesta segunda-feira, 27/9, o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, esteve no local fiscalizando o serviço, que está sendo realizado de forma preventiva. “Nos antecipamos na execução da obra, o local estava com uma erosão acentuada nessa importante avenida onde o fluxo de veículos é intenso. Com isso, os trabalhos acontecem de forma preventiva e célere, como determinou o prefeito David Almeida. Esse é nosso intuito, cada dia mais nos prevenirmos para evitarmos transtornos a todos”, destacou.

Simultaneamente, a Seminf dá continuidade à contenção com rip-rap, às margens do igarapé do Mestre Chico, no trecho localizado na avenida Marques da Silveira, bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital. A área estava com problemas de desmoronamento e já atingia uma lateral da pista.