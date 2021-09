FAS lança guias inéditos de saúde indígena e ribeirinha

Manaus/AM - Para apoiar o trabalho de agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes indígenas de saúde (AIS) em comunidades ribeirinhas e aldeias do Amazonas, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) lança dois guias que servirão como ferramenta de apoio a esses profissionais. As publicações têm o apoio do Todos Pela Saúde, iniciativa do Itaú Unibanco para combater a covid-19, e do Grupo JBS.

O Guia de Saúde Ribeirinha e o Guia de Saúde Indígena contém orientações para o trabalho de ACS e AIS. Os temas incluem: como fazer um diagnóstico, como realizar uma visita domiciliar, promoção de hábitos saudáveis, saúde mental e bem-viver, imunização, principais doenças transmissíveis e não-transmissíveis e primeiros socorros.

De acordo com a responsável pelo conteúdo dos guias, a médica Maíra Mendes dos Santos, as publicações foram construídas a partir de uma extensa pesquisa bibliográfica e diagnóstico situacional nas regiões atendidas. O trabalho também recebeu consultoria de medicina tradicional utilizada nessas comunidades.

“Os temas para os guias foram escolhidos a partir desse diagnóstico. Todo o trabalho teve acompanhamento do comitê técnico do SUS na Floresta, que é formado por especialistas da área da saúde. A ideia é que as publicações sejam como guias para o trabalho diário dos agentes de saúde, operacionalizando as ações desses profissionais nas regiões atendidas”, explica a médica.

Para o coordenador do programa Saúde na Floresta da FAS, Luiz Castro, os guias são uma ferramenta importante para o aprimoramento de soluções e serviços de saúde para as populações amazônicas, que têm dificuldade de acessar a rede de atenção básica.

“Os guias são de fácil manuseio e possuem uma linguagem simples e didática para que os profissionais possam consultá-los na hora de realizar suas atividades de prevenção, monitoramento, identificação preliminar e encaminhamento para tratamento das doenças mais comuns em nossa região. São guias inéditos e essenciais”, informa o coordenador.

Os guias estão disponíveis no site oficial da FAS fas-amazonia.org e nos links https://bit.ly/GuiaSaudeRibeirinha e https://bit.ly/GuiaSaudeIndigena.