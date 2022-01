Obra de contenção de erosão é iniciada após casa desabar em Manaus

Manaus/AM - A área erodida do conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova 2, Zona Norte, começou a receber obras de contenção nesta quinta-feira (6). O trecho da avenida Itaberaba, que conflui na rua D, foi afetado pelas fortes chuvas e desbarrancou no último domingo (2). O trabalho na área, onde uma casa foi 'engolida', já estava previsto no cronograma de atividades da Seminf, mas precisou ser antecipado devido às intempéries climáticas e o agravo do problema decorrente das residências construídas de forma irregular. Como é uma área de difícil acesso, que contém vegetação prolongada, o prefeito em exercício ressalta o cuidado dos trabalhadores ao adentrar na região, e a preocupação em seguir de forma ágil com o serviço. O local está isolado com tapumes e sinalizado com faixas, para evitar que populares se aproximem.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.