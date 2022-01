Manaus atinge 80% da população com esquema vacinal completo contra Covid-19

Manaus/AM - Manaus atingiu 80,36% de pessoas que concluíram o esquema vacinal com as duas doses ou dose única de imunizante contra a Covid-19, segundo os dados do Vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Ao todo, já foram aplicadas 3.383.522 de doses de vacinas, sendo 1.654.412 de primeira dose, 1.407.264 de segunda dose, 293.591 com a dose de reforço e 27.833 tomaram dose única.

