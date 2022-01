Carreta de vacinação aplica mais 1,2 mil doses no primeiro dia em Manaus

Manaus/AM- No primeiro dia de ação da Carreta Vacina Amazonas no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, foram aplicadas 1.245 doses de vacina contra a Covid-19.



Equipes da SES-AM e da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), estão realizando o atendimento da população no CECF de segunda a sábado, das 9h às 16h, que ficará até o dia 15 deste mês, podendo ser prorrogado o tempo de permanência.



Na carreta está sendo disponibilizada a aplicação das 1ª, 2ª, 3ª doses, além da 4ª dose, disponível para as pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.



Para a população acima de 60 anos, o intervalo para a terceira dose é de, pelo menos, três meses da aplicação da segunda dose. Pessoas entre 12 e 59 anos a imunização com a dose de reforço exige um intervalo de, pelo menos, quatro meses.



Para receber a dose de reforço, é necessário apresentar a carteira de vacinação, documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento (para menores de 17 anos) e CPF. Para aplicação da quarta dose, os documentos são carteira de vacinação, documento de identificação com foto, CPF e laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia, que ficará retida para controle.

