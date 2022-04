Novas ruas de Manaus receberão Zona Azul; confira

A partir do dia 9 de maio, a Zona Azul será ampliada gradual no centro de Manaus. A informação foi divulgada nesta terça-feira (26) pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

As ruas que serão incluídas na Zona Azul são:

Joaquim Nabuco

Floriano Peixoto

Lima Bacury

Quintino Bocaiúva

Miranda Leão

Marquês de Santa Cruz

Rua dos Barés

Rua dos Andradas

Barão de São Domingos

Rocha dos Santos

Coronel Sérgio Pessoa

Leovegildo Coelho

José Paranaguá

A Zona Azul organiza o fluxo de estacionamento de carros no Centro de Manaus com tarifa de R$ 2,45 por hora e pode ser utilizado por no máximo 3 horas na mesma vaga.