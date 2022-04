Saiba como prevenir seu pet de doenças sexualmente transmissíveis

Já ouviram falar do TVT? O Tumor Venéreo Transmissível é considerado uma neoplasia de células redondas da mucosa da genitália externa de cães machos e fêmeas, transmitido durante o coito de um animal para outro.

Com o intuito de prevenir e combater o desenvolvimento desta doença, além de outras possíveis DSTs, a Clínica Escola de Medicina Veterinária da ESBAM – Clinivet, realiza no dia 14, o evento ‘DSTs em Pets’, com ênfase no controle e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

O tumor, que tem um aspecto de couve-flor, acomete além das genitálias, a cavidade oral, o pavilhão auditivo, baço, rim, fígado, pulmão, globo ocular, região anal, pele, faringe, encéfalo, ovários e prepúcio, mesmo sendo em menor frequência.

De acordo com o Prof°. Me. José Allan Soares de Araújo, o diagnóstico e tratamento da doença podem ser feitos com uma simples visita ao médico veterinário.

“O diagnóstico do tumor é realizado por meio de um exame clínico (citologia aspirativa), que determina em poucos minutos se a massa do aparelho reprodutor é realmente um tumor. A partir dai conseguimos identificar o melhor tratamento para o paciente”, explicou.

O médico veterinário ainda enfatizou que o evento é fundamental, pois trata-se de um problema de saúde pública. “Existem muitos animais de rua que possuem o TVT e, consequentemente, acabam passando a doença para outros animais de rua ou até mesmo para os animais de companhia que fogem das suas residências, por exemplo. Por isso, é de extrema importância a ida ao médico veterinário, para que o diagnóstico seja feito ainda no começo e tratado com cuidado”, informou.

A ação social ‘DSTs em Pets’ acontece no dia 14 de maio de 2022, na própria Clínica Veterinária da ESBAM – Clinivet, localizada na Rua Rodrigues Torres, n° 292, Conjunto Abílio Nery – Adrianópolis, tendo como atividades: Triagem e exame físico ginecológico gratuito aos animais, citologia aspirativa gratuita para os casos suspeitos e entrega de folders informativos.