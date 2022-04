Paradas de ônibus vão passar por reforma em Manaus

Manaus/AM - Pontos de ônibus de vários bairros de Manaus devem passam por reforma nos próximos meses.

Segundo a prefeitura o trabalho já vem ocorrendo em algumas localidades e deve ser intensificado em todas as zonas da cidade.

Em abril já foram realizadas 20 ações de revitalização. Foram beneficiados bairros como Compensa, na zona Oeste de Manaus, que recebeu a instalação de cinco placas de paradas de ônibus.

No conjunto habitacional Viver Melhor 2, zona Norte da capital, o IMMU revitalizou, totalmente, um abrigo de ônibus para oferecer mais conforto aos usuários de transporte coletivo.



Na avenida UTM 2, no Jardim Mauá, o IMMU instalou oito placas com indicativo de locais de paradas. Na avenida Silves, zona Sul da cidade, o Instituto realizou a substituição de mais cinco placas de paradas de ônibus.



Outro local beneficiado foi a rua Visconde de Sinimbu, no bairro Flores, zona Centro-Sul, onde uma placa foi substituída à pedido da comunidade. As atividades continuam no decorrer do ano e já há um planejamento para revitalização e implantação de placas em abrigos em todas as zonas da capital.