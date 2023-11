Nova onda de fumaça piora qualidade do ar em Manaus neste domingo

Até o início da tarde de hoje, a qualidade do ar em Manaus era considerada de moderada a ruim na maioria das zonas da cidade. Com a nova onda de fumaça, o cenário é péssimo ou muito ruim.

Manaus/AM - Uma nova onda de fumaça está encobrindo Manaus na tarde deste domingo (19). A situação torna a qualidade do ar péssima para respirar, de acordo com o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.