'Bolsa Universidade' divulga resultado preliminar em Manaus nesta terça

Manaus/AM - O Bolsa Universidade divulgará o resultado preliminar desta edição nesta terça-feira (21), em Manaus. Mais de 50 mil pessoas concorrem a cerca de 34 mil bolsas disponibilizadas pelo programa.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o resultado preliminar será divulgado às 10h de terça.

O programa oferta bolsas a pessoas de baixa renda no ensino superior em instituições da rede particular. Desta vez, há oportunidades para 74 cursos de nível superior, sendo 38 de bacharelado, seis de licenciatura e 30 tecnológicos.

As bolsas variam entre integral (100%), 75% e 50% do valor da mensalidade. Ao todo, 15 instituições estão participando.

A lista dos classificados estará disponível no Portal do Candidato, que poderá ser consultada por meio do link https://sgbu.manaus.am.gov.br/inscricao. A relação final dos candidatos contemplados será publicada no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 16 de janeiro de 2024.