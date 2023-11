Amazonas Band promove espetáculo gratuito em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (20), a Amazonas Band promove o espetáculo “A Grande Música Negra”, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. A programação é gratuita e começa às 20h, no Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, no Centro. Classificação livre.

O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Segundo o regente da orquestra, Rui Carvalho, o objetivo é refletir sobre a influência da música de raiz africana em diversos gêneros da América, a partir do século XVI.

“Nós vamos abordar música brasileira, caribenha, jazz, blues e outros diversos gêneros. Dessa forma, vários arranjadores e compositores, como Duke Ellington e Stevie Wonder, mas também outros grandes nomes da cena contemporânea, serão homenageados no Teatro Amazonas”, destaca.

“Nós convidamos você a prestigiar o espetáculo ‘A Grande Música Negra’. Esperamos por você”, finaliza o regente, acrescentando que o repertório também irá presentear o público com as músicas de Arturo Sandoval, Michael Jackson, Bob Mintzer entre outros.