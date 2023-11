Moradores são surpreendidos com cobra-coral na garagem de casa em Manaus

Manaus/AM - Uma cobra-coral deixou moradores assustados ao surgir na garagem de uma casa localizada no condomínio de luxo Irapuranga, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. As informações foram divulgadas neste domingo (19).

De acordo com o Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), o animal surgiu no local na noite de sexta-feira (17).

A polícia chegou ao local por meio de um pedido formalizado via linha direta. Por estar aparentemente saudável, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural, em uma área verde na mesma região.

O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orientam à população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente configura Crime Ambiental, sujeitando seu (s) autor (es) às penalidades previstas em lei. Captura de animais podem ser feitas via linha direta ou até mesmo por meio do 190.