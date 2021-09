Neblina deixa clima mais ameno nesta terça em Manaus

Manaus/AM - Neblina e temperatura mínima de até 22ºC, marcam noite desta terça-feira (31) em Manaus.

De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas intensas nos próximos dias. Alguns bairros da capital amazonense sofreram com as fortes chuvas que atingiram a cidade nesta segunda-feira (30).

Houve registros de desabamento de casas, ruas alagadas, além de deslizamento de terras, sem ocorrência de feridos.

A expectativa é que o tempo chegue a máxima de 29ºC nesta quarta-feira (01).