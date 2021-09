Carretas são apreendidas e 25 motoristas autuados durante fiscalização em Manaus

A ação desta terça foi uma determinação do diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, após anunciar medidas para tentar reduzir os acidentes de trânsito em Manaus.

Além dos veículos removidos, 25 motoristas foram autuados por diversas infrações. As fiscalizações vão continuar ao longo da semana, tanto com o foco em veículos pesados quanto com foco na Lei Seca.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.