Manaus supera 2 milhões de doses de vacinas aplicadas contra Covid-19

De acordo com o Vacinômetro municipal ( vacinometro.manaus.am.gov.br ), de 2.020.615 de doses aplicadas até o final desta terça, 1.456.400 são de primeiras doses, 539.145 são segundas doses e outras 25.035 são de doses únicas. Os números demonstram que 82% da população vacinável (acima de 12 anos) já recebeu ao menos uma dose da vacina e que 33% já estão com o esquema vacinal completo.

