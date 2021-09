Teatro Amazonas abre agendamento para os espetáculos do mês de setembro

Manaus/AM - A programação da primeira quinzena de setembro no Teatro Amazonas contará com apresentações dos Corpos Artísticos do Estado e show da banda "Os Tucumanus". A entrada para os eventos será gratuita, mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) ou site do Teatro Amazonas (teatroamazonas.com.br), e apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19, segundo o decreto do Governo do Amazonas. O agendamento será liberado nesta quarta-feira (1°), às 14h.



Em setembro, o espaço cultural funcionará com 75% da capacidade de público no salão de espetáculos, ainda intercalando os assentos na plateia e nas frisas, para manter o distanciamento social.



Os protocolos de segurança contra a Covid-19 continuam em vigor, como aferição de temperatura, totens de álcool em gel em diversos pontos do espaço e o uso obrigatório de máscaras.



Confira a agenda:



Dia 05/09 (domingo), às 19h

A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) apresentará o concerto “Mozart e Tchaikovsky”. A orquestra executará o repertório de Wolfgang Amadeus Mozart com “Pequena Serenata Noturna” e, na segunda parte do concerto, interpretará “Serenatas para Cordas em Dó Maior, Op.48”, de Piotr Ilitch Tchaikovsky.



Entrada gratuita, mediante agendamento e apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19.



Dia 07/09 (terça-feira), às 20h

O Corpo de Dança do Amazonas (CDA) subirá ao palco com “Bolero”, uma adaptação, para o Teatro Amazonas, do espetáculo que foi concebido e apresentado nas ruínas de Paricatuba, no município de Iranduba, em 2020.



Entrada gratuita, mediante agendamento e apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19.



Dia 09/09 (quinta-feira), às 20h

A Amazonas Filarmônica entra em cena com o concerto “Mendelssohn, Sinfonia 1”. Com regência do maestro Luiz Fernando Malheiro, o repertório do concerto contará com “L’italiana in Algeri”, de Gioachino Rossini, e “Sinfonia n.1 em dó menor, op.11 (1824)”, do maestro alemão Felix Mendelssohn.



Entrada gratuita, mediante agendamento e apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19.



Dia 10/09 (sexta-feira), às 20h

Para comemorar 15 anos de carreira, a banda "Os Tucumanus" sobe ao palco do Teatro Amazonas com o show #Bailede15anosOsTucumanus. A apresentação se dividirá em quatro blocos durante uma hora de apresentação, percorrendo a discografia do grupo.



Entrada gratuita, mediante agendamento e apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19.



Dia 11/09 (sábado), às 20h

O Grupo de Teatro ArtPalco apresenta o musical “Ted, Nina e o Boi do Tempo”, que conta a história de dois irmãos, Ted e Nina, que fogem de casa e encontram um velho sábio que os presenteia com um boi mágico. Os ingressos para o espetáculo estarão à venda, no valor de R$20 (inteira) e R$10 (meia entrada), a partir desta sexta-feira (3/9), no site da Bilheteria Digital. Informações: 98281-4711.