'Não estava acreditando' diz idoso que perdeu tudo em incêndio em Manaus

Manaus/AM - Joaquim Pedro do Nascimento Oliveira, 61, um dos moradores das kitnets que foram destruídas por um incêndio no bairro Águas Claras, em Manaus, informou que perdeu todos os seus pertences pessoais no desastre.

Oliveira explicou que trabalha com material reciclável e estava indo fazer uma entrega no momento que foi informado sobre o fogo. "Eu tinha acabado de sair pra fazer entrega de reciclagem. O pessoal me ligou dizendo que tava pegando fogo. Eu estava pensando que era brincadeira, não estava acreditando", disse o idoso.

"Quando eu me aproximei e vi a fumaça percebi que era verdade. Queimou tudo, não tem nada, documentos, roupas, está tudo aí", lamentou Joaquim.

A causa do incêndio até o momento não foi esclarecida. De acordo com o tenente Eduardo Araújo do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) a perícia vai apurar o caso. "Ainda não foi passado nada em termos do que ocasionou a ocorrência. Registro de perda a gente ainda não teve. A informação que tivemos é que eram três instâncias, mas ainda será comprovado. O que a gente pode ver é que tem muito material plástico, muito material reciclável e isso está dificultando um pouco o término do incêndio", explicou Araújo.