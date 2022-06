Servidores da saúde de Manaus recebem reajuste salarial de 11,73%

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na noite desta segunda-feira (20), reajuste salarial de 11,73% para os servidores da rede municipal de saúde. A proposta de reajuste, que deve ser concedido em duas etapas, nos meses de julho e novembro, será encaminhada nos próximos dias à Câmara Municipal de Manaus (CMM) para aprovação.

Além da melhoria salarial para servidores efetivos, David Almeida informou que a prefeitura vai promover ajustes no organograma da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que também ainda devem ser aprovados pela CMM, garantindo melhores condições salariais aos ocupantes de cargos em comissão, responsáveis pelo trabalho de gestão e coordenação técnica.

“Temos a melhor Saúde Básica do país e queremos que os salários e as condições de trabalho sejam as melhores. Parabéns à Saúde, parabéns aos servidores, agradeço cada um pela dedicação em prol da sociedade, em prol da nossa população, esse aumento será dado a partir do mês de julho, aos efetivos e comissionados”, assegurou o prefeito, durante reunião com representantes da Semsa, onde foi feito ainda o anúncio do pagamento da primeira parcela do 13º salário para o mês de julho e novas promoções e progressões por desempenho e titulação.

David Almeida parabenizou os trabalhadores da rede municipal de saúde pelo desempenho no programa do Ministério da Saúde, Previne Brasil, garantindo que Manaus se mantivesse em primeiro lugar no ranking de capitais nas duas últimas avaliações. O programa mede a qualidade dos serviços de atenção primária em saúde e serve de base para o financiamento das ações nos municípios.

O titular da Semsa, Djalma Coelho, também destacou o trabalho realizado pelos servidores.

“Manaus é referência na área de Saúde, queremos continuar avançando e com isso quero agradecer e demonstrar nosso orgulho e todo o empenho e dedicação prestados pelos servidores da Semsa, que atuam diretamente com a população. Além disso, o ajuste no organograma vai resgatar uma dívida antiga com os que ocupam cargos de coordenação, como os diretores das Unidades Básicas de Saúde”, concluiu Djalma.

A Semsa conta com mais de 11 mil servidores, entre efetivos e ocupantes de cargos em comissão.