Na Marcha para Jesus, Bolsonaro fala sobre aborto e diz que ZFM ‘não será atingida pelo Governo’

A fala do presidente sobre o IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados), é direcionada a Manaus após a “briga” com senadores e figuras políticas do Amazonas, que se opuseram à redução do imposto da capital, já que a redução da carga tributária sem medidas compensatórias à produção na ZFM reduz drasticamente a vantagem competitiva do polo industrial, o que representaria uma ameaça à continuação da Zona Franca.

“Somos contra o aborto, bem como contra a quem defende também o aborto. Temos um só Deus, um só senhor. Quem serve a dois senhores , não é digno de nos representar. Nós somos contra a ideologia de gênero, nós respeitamos as nossas crianças em sala de aula. Nós somos contra a liberação das drogas, também somos contra a liberação de jogos de azar no Brasil… A Zona Franca de Manaus será preservada, a Zona Franca de Manaus jamais será atingida por esse Governo. Esse Governo reduz impostos em todo o Brasil, e a redução de impostos é benéfica para todo o país.”

