Após 2 anos sem Marcha para Jesus, fiéis lotam ruas de Manaus

Manaus/AM - A Marcha para Jesus 2022 em Manaus, deste sábado (28), está sendo marcada com a presença de milhares de fiéis, que estão caminhando desde a Praça da Saudade, no Centro, e seguem na avenida Constantino Nery, até o Sambódromo, no Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste.

