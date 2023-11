Mutirão realiza 3,6 mil agendamentos para emissão da Carteira de Identidade Nacional em Manaus

O mutirão para emissão da nova CIN teve como público-alvo aquelas pessoas que necessitem, com urgência, do documento de identidade. Todos que realizaram o agendamento presencial em um dos três locais, receberam um protocolo de atendimento, vinculado ao CPF, indicando dia, horário e em qual dos PACs da capital deverá comparecer ao longo da semana para solicitar a emissão da nova CIN.

A diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), Margareth Vidal, instruiu sobre os documentos necessários para o atendimento nos PACs. "As pessoas precisam levar suas certidões de nascimento; certidão de casamento para quem é casado; caso sejam divorciados, tem de levar a averbação do divórcio e comprovante de residência. Vale lembrar também que o documento de união estável não é válido para nova CIN".

O atendimento para esse serviço, que iniciou nas primeiras horas da manhã de hoje nos Centros de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Teonízia Lobo, Magdalena Arce Daou nas zonas norte, leste e oeste, respectivamente, já foi encerrado nos três locais. As senhas para o agendamento foram distribuídas por ordem de chegada, com atendimentos preferenciais previstos por Lei. Cada atendimento nos guichês teve uma duração, em média, de dois minutos, para cada pessoa.

